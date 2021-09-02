Абонентов «МегаФона» подключат к бесплатному сервису для защиты от спам-звонков

«МегаФон» начал подключать бесплатный сервис для защиты от спам-звонков всем своим абонентам. Сомнительные вызовы отслеживаются с помощью специальных алгоритмов, а после перенаправляются в специальный голосовой ящик. Номера будут заносить в специальный черный список, который постоянно обновляется.
При этом абонентам сообщат о поступивших спам-вызовах в SMS, при желании их можно будет послушать, набрав 0525.
Алгоритмы настроены так, что потенциально полезные звонки никуда не исчезнут. Специальный голосовой ящик не требует дополнительного подключения — он появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы защитить наших абонентов от нежелательных звонков, и постоянно совершенствуем услуги и решения, направленные на ограничение спама. В результате только с начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Новинку уже используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября она станет доступна абонентам «МегаФона» во всех регионах.