«Салют, почему Земля круглая?»: ко Дню знаний Сбер запустил интерактивную детскую энциклопедию

В честь Дня знаний Сбер представил специальное приложение для виртуальных ассистентов Салют, чтобы детям было ещё удобнее и интереснее изучать окружающий мир. Интерактивная энциклопедия расширяет знания виртуальных ассистентов об устройстве окружающего мира и открывает юным пользователям доступ к тысячам верифицированных ответов от экспертов: педагогов, учёных, психологов. Для удобства навигации ответы объединены по темам — например, искусство, космос, животные и многие другие. Ребёнок может погружаться в одну область знаний, а потом перемещаться в другую. Помимо текста и голоса виртуальных ассистентов, в ответах используются картинки, гифки и звуки — например, запись рычания льва или схема мозга рыбы.

Сейчас пользователи уже активно взаимодействуют с виртуальными ассистентами от Сбера, задавая вопросы об устройстве окружающего мира. Наиболее часто за последние полгода пользователи спрашивали ассистентов: «Почему Солнце такое горячее?». Остальные запросы также связаны с космосом: «почему Солнце не остывает?», «можно ли жить на Марсе?» и «почему Земля круглая?». И лишь один вопрос из топ-5 не астрономический: «Почему кровь красная?». Другие популярные темы — динозавры (например, «как вымерли динозавры») и животные (например, «почему пингвины не летают»).

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Ответы разработаны в партнёрстве с детским издательством «Розовый жираф». Кроме того, в приложении есть аудиокарточки от биолога и популяризатора науки, ведущего подкаста «Голый землекоп» Ильи Колмановского.

Сейчас энциклопедия доступна на умных устройствах Sber, для запуска нужно сказать: «Салют, запусти детскую энциклопедию». В скором времени воспользоваться новой функцией смогут и пользователи мобильных приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют.