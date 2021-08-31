Исследование Rambler&Co: Большинство россиян пока не готовы стать блогерами

Согласно опросу, 43% респондентов любят смотреть видеоблоги, а 30% – читать тексты.

Фото: Reuters Reuters

31 августа мировым интернет-сообществом отмечается неофициальный День блога. В 2005 году англоязычным пользователям платформы LiveJournal слово BLOG заглавными буквами показалось похожим на ряд цифр 3108, то есть 31.08. Согласно ежегодному отчёту Global Digital, к началу 2021 года уже 4,2 миллиарда населения планеты (а это 53,6% от общей численности) имели аккаунт хотя бы на одной интернет-платформе. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у своих читателей, насколько они погружены в соцсети и ведут ли свои блоги.

Видео дня

Более половины (55%) опрошенных россиян постоянно пользуются одним-двумя аккаунтами в соцсетях. 32% «сидят» в 3-4 сервисах, у 13% – более пяти личных страниц.

Большинство (72%) рассматривают свой аккаунт в соцсетях как непубличный. Пятая часть респондентов планирует развивать свой блог, 4% уже считают себя блогерами. Ещё 4% ранее делились контентом с подписчиками, но сейчас перестали.

Публиковать информацию о себе готовы не все. 55% опрошенных россиян не пишут своих постов, а только смотрят/читают, репостят или реагируют на чужие. 22% респондентов любят писать и обсуждать последние новости, 16% активно пишут о своей жизни, 5% создают развлекательный контент и 2% делятся только советами и лайфхаками.

Среди площадок по зрительскому интересу лидирует YouTube (34%), Instagram (15%) и «ВКонтакте» (13%) – именно там пользователи чаще всего ищут интересный контент. Предпочтения остальных по потреблению блогерского контента практически поровну распределились между Facebook, Telegram-каналами, TikTok, LiveJournal и «Одноклассниками».

Из форматов наиболее привлекательным пользователи назвали видео (43%). Тексты любят почти треть опрошенных (30%), фотографии предпочитают четверть (24%), подкасты – лишь 3%.

Несмотря на высокий уровень потребления контента, подавляющее большинство участников опроса (70%) не совсем согласны с мнением, что блогеры часто выступают в качестве лидеров мнений. 13% выделяют для себя 1-2 блогеров, к которым они прислушиваются, для 9% есть 3-4 авторитетных контентмейкера, 8% выбрали себе 5 и более кумиров.

Пользователи пока ещё не готовы к финансовой поддержке блогеров. Две трети (66%) опрошенных россиян считают, что блогеры зарабатывают на рекламе и им не нужно платить за контент, 27% и вовсе назвали блогинг хобби, а не работой. Лишь 7% оформили платные подписки или перечислять донаты любимым интернет-звёздам.