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Российские власти получат миллионы долларов от зарубежных IТ-компаний

Lenta.ruиещё 4
22 часа назад

Российские власти получат миллионы долларов от зарубежных IТ-компаний
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Налог с доходов иностранных IТ-компаний, который они будут платить в России, принесет в бюджет от 53 до 103 миллионов долларов в год. Об этом пишет Forbes.

Агентство PwC провело такое исследование по заказу Минцифры, рассказали изданию три источника. Власти хотят направить полученные деньги на помощь отечественным компаниям. Сборы с зарубежных IT-гигантов эксперты рассчитали исходя из оценки поступлений в бюджет от аналогичного цифрового налога во Франции, где за год было собрано 415 миллионов долларов.

Также аналитики сравнили эффективную налоговую ставку (среднее значение за 2018-2020 годы) для российских и международных IT-компаний. Для «Яндекса» она оказалась 30 процентов (общая и за пределами США), для Alphabet (материнской компании Google) — 14 процентов общая и 10 процентов за пределами США, для Facebook — 16 и 8 процентов, а у Apple — 16 и 14 процентов.

Минцифры считает, что цифровой налог нужен, когда иностранные компании приобретают у зарубежных соцсетей рекламу, направленную на российскую аудиторию. В настоящее время эти деньги в российский бюджет не поступают.

Ранее сообщалось, что иностранным IT-компаниям без представительства в России перекроют платежи. Нарушители будут попадать в два разных списка, ведением которых займется Роскомнадзор. В первый войдут те, кто не исполнил закон об открытии представительств. Второй будет состоять из иностранных поставщиков платежных услуг, принимающих платежи компаний из первого списка.

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