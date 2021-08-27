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На устройствах Sber появилась функция подтверждения оплаты лицом и голосом

Idexpert.ru
27 августа 2021

Владельцы умного дисплея SberPortal и ТВ-медиацентра с умной камерой SberBox Top теперь могут персонализировать доступ к своим сохранённым картам, платежному инструменту SberPay и настроить функцию подтверждения оплаты лицом и голосом, а также выбрать, кто из других пользователей сможет совершать платежи на устройстве с общим доступом. Эта функция призвана упростить процесс оплаты в различных сервисах, а также сделать совместное использование устройств удобнее. Технология разработана SberDevices, технологическим партнером в области распознавания лиц стала команда VisionLabs.

Для того чтобы настроить персонализацию оплаты, нужно зарегистрировать свой профиль: нажать на иконку профиля пользователя, пройти процедуру «запоминание» лица и голоса, а затем подтвердить создание учётной записи в мобильном приложении Сбер Салют. Так же после этого можно настроить оплату с привязанной карты и для других зарегистрированных пользователей устройства.

Если настройка включена, то при попытке оплаты с привязанной карты, например, продуктов в Самокате с устройства, на экране оплаты пользователю будет предложено посмотреть в камеру и произнести шесть цифр для подтверждения платежа. Если устройство не распознало владельца профиля, заказ можно будет оплатить по QR-коду, пройдя процедуру авторизации через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Интернет,Сбербанк России,
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