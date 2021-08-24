Леопард поохотился в сочинском нацпарке.Видео

На кадрах, запечатленных при помощи фотоловушки, видно как годовалый хищник по кличке Лео осторожно подбирается к водоему, который сотрудники парка соорудили специально для того, чтобы леопард мог оттачивать свои охотничьи навыки. На несколько секунд хищник замирает на берегу. а затем резко бросается в воду.