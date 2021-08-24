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В России придумали наказание для телефонных мошенников

Lenta.ru
24 августа 2021

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с предложением ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров и, возможно, сам процесс подмены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России придумали наказание для телефонных мошенников
Фото: PixabayPixabay

По информации общественников, придуманная махинация с подменой номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. В письме также указывается что необходимо обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда.

Как пишет издание, каждый месяц злоумышленники крадут у россиян 3,5 до 5 миллиардов рублей. В первом квартале 2021 года Центробанк России зафиксировал 6,1 тысячу номеров, с которых звонили мошенники, что на 38 процентов больше, чем год назад. При этом на законодательном уровне так и не принято решение, как бороться с этой проблемой.

Ранее сообщалось, что в России мошенники придумали новый способ красть деньги доверчивых людей и запустили фейковую акцию от лица нескольких крупных банков о раздаче бесплатной пиццы. Мошенники предлагают жертве получить бесплатную пиццу, для этого нужно ввести на сайте свои фамилию и имя, номер телефона и карты, после чего дважды передать код их СМС-сообщения.

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