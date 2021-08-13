В России создадут мобильное приложение для чиновников

Минцифры собирается создать мобильное приложение для госслужащих. Кроме того, министерство планирует внедрить сервис для совместной и удалённой работы чиновников — он будет состоять из корпоративного портала, мессенджера, почты и видеоконференцсвязи (ВКС). К 2022 году этим софтом хотят обеспечить 10 федеральных ведомств. К 2024 году на него должны перейти все служащие в органах государственной власти. О планах Минцифры по внедрению мобильного приложения для госслужащих рассказал заместитель главы министерства Олег Качанов. По его словам, у чиновников тоже должны быть электронные сервисы для удобного взаимодействия со своими органами власти. Также у госслужащих должны быть корпоративные сервисы для совместной и удалённой работы, добавил Качанов. «Некое типовое автоматизированное рабочее место полный аналог корпоративного рабочего места: корпоративный портал, мессенджер, почта, ВКС, средства работы с документами», — пояснил он суть разработки. Ожидается, что уже к 2024 году все чиновники будут использовать «защищенные и унифицированные сервисы коммуникаций, взаимодействия и совместной работы» на базе отечественного софта. В апреле «Секрет» сообщал, что американский сервис Zoom лишил российских чиновников своей видеосвязи. Компания запретила продавать лицензии на использование приложения госструктурам и компаниям с государственным участием из России. Фото: Pxhere , CC0 Технологии будущего, которое уже наступило, — в нашем инстаграме .