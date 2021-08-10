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В России заблокировали старое интервью с Егором Летовым

Ferra.ru
18 часов назад

Журналисты обнаружили в реестре заблокированных сайтов ссылку на интервью «Егор Летов как он есть». В нём лидер группы «Гражданская оборона» рассказывает о своём отношении к наркотикам.

Роскомнадзор заблокировал интервью с Летовым
Фото: соцсетисоцсети

Как пишет «Роскомсвобода», интервью внесли в реестр по запросу МВД. Что интересно, на заблокированной странице опубликована перепечатка материала, который находится на на фан-сайте «ГрОБ Хроники» материала. Текст до сих пор там доступен. Интервью есть и на официальном сайте «Гражданской обороны».

Отмечается, что ранее МВД уже требовало удалить материалы с высказываниями Егора Летова о наркотиках. В 2019 году, например, «Лента.Ру» отцензурировала соответствующую публикацию.

Недавно Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен и разблокировал его после того, как администрация удалила некоторые тексты.

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