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Раскрыт способ заработка денег мошенников в Instagram

Ferra.ru
3 часа назад

Эксперты ресурса Vice поделились новым отчетом, в котором сообщается о новом способе заработка денег, которые используют злоумышленники в популярной соцсети Instagram.

Раскрыт способ заработка денег мошенников в Instagram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сообщается, что механизм новой схемы заключается в создании поддельного профиля жертвы. Копируется вся основная информация пользователя — имя, фото на аватаре, биография и прочие личные данные. Далее мошенник делает вид, что фейковая страница является настоящей, подавая жалобу на оригинальный профиль. Запросить денег мошенник может оказывая услуги возврата доступа к аккаунту заблокированного пользователя.

Отметим, что новость была опубликована для освещения рисков, которым подвергаются пользователи соцсети Instagram, и не пропагандирует схемы мошенников. Для восстановления доступа к заблокированному аккаунту представители соцсети предлагают ознакомиться с соответствующей инструкцией в своем Справочном центре.

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