Раскрыт способ заработка денег мошенников в Instagram

Эксперты ресурса Vice поделились новым отчетом, в котором сообщается о новом способе заработка денег, которые используют злоумышленники в популярной соцсети Instagram.

Сообщается, что механизм новой схемы заключается в создании поддельного профиля жертвы. Копируется вся основная информация пользователя — имя, фото на аватаре, биография и прочие личные данные. Далее мошенник делает вид, что фейковая страница является настоящей, подавая жалобу на оригинальный профиль. Запросить денег мошенник может оказывая услуги возврата доступа к аккаунту заблокированного пользователя.