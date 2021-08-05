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Ходорковский резко отреагировал на блокировку «МБХ медиа» и «Открытых медиа»

Lenta.ruиещё 21
10 часов назад

Ходорковский резко отреагировал на блокировку «МБХ медиа» и «Открытых медиа»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский резко отреагировал на блокировку Роскомнадзором сайтов изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», связанных с ним. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Сегодня Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, Открытые Медиа, сайт Правозащиты Открытки и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt. Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете», — написал Ходорковский.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что доступ к ресурсам сайтов заблокирован по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России». По словам источника, речь идет об организациях Open Russia Civic Movement и Open Russia («Открытая Россия») ( деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ).

Сайты упомянутых изданий заблокировали 4 августа.

Интернет,Массовые беспорядки,Михаил Ходорковский,ЮКОС,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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