Google проиграла Роскомнадзору суд по блокировке роликов на YouTube

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google и признал законными требования Роскомнадзора (РКН) заблокировать на YouTube 12 роликов с призывами выходить на несогласованные митинги. В своей жалобе американская компания утверждала, что ведомство нарушает конституционные права россиян на получение и распространение информации. В свою очередь, РКН указывал на опасность таких роликов для общества, так после них некоторые несовершеннолетние пошли на протестные акции и пострадали там. «В удовлетворении заявленных требований отказать», — процитировал «Интерфакс» решение судьи Арбитражного суда Москвы. 23 апреля Google впервые подала иск к российским властям в лице Роскомнадзора. До этого американский IT-гигант выступал в судебных процессах в стране только как ответчик или третье лицо. Жалоба касалась уведомлений РКН об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года. Как сообщали в РКН, ведомство действовало на основании требований Генпрокуратуры. Google никаких действий по блокировке так и не предприняла, а часть роликов удалили сами пользователи. В случае окончательного проигрыша в суде и неисполнении требования РКН, компания может получить штраф до 8 млн рублей. Несогласованные протестные акции состоялись 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля. В конце июня Роскомнадзор также потребовал от Google прекратить техническую поддержку сайта проекта «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Google — не единственная платформа, столкнувшаяся с претензиями российского регулятора. В марте Роскомнадзор составил административные протоколы в отношении нескольких соцсетей с требованием удалить информацию, призывавшую подростков к участию в протестных акциях. В их числе Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также мессенджер Telegram. Постановления о штрафах уже получили TikTok , Telegram, «ВКонтакте» и «Одноклассники» . Фото: Robbie Shade , CC BY 2.0 Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.