Карина Кросс публично пригрозила Инстасамке

В социальных сетях развивается конфликт тюменской рэперши Инстасамки (Дарья Зотеева) и блогера Карины Кросс. Уроженка Тобольска заявила, что Кросс должна ей большую сумму денег за рекламу, на что подписчики последней ответили травлей с обвинениями в публичной лжи.
«Когда мои подписчики начали хейтить Дашу, она просила: „Остановитесь!“ То есть этот человек врет. Еще она просила через моих знакомых, чтобы я успокоила своих псов», — сказала Кросс в «TikTok-шоу» на «Новом радио».
Девушка благодарит свою аудиторию за поддержку и призывает не останавливаться: «Если вы считаете нужным что-то сделать — то делайте! Мне кажется, если я в жизни увижу Инстасамку, все очень плохо закончится. Я всегда за то, что человек должен отвечать за свои слова», — добавила Кросс.
Ранее Инстасамка опубликовала в сторис видео, где со скандалом выгнала из своей квартиры визажистов, выбросив их вещи. После чего екатеринбургская певица Клава Кока отказалась от совместной работы с реп-исполнительницей.
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