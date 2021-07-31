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Обнаружена новая схема обмана с фальшивыми справками о вакцинации

Lenta.ruиещё 11
14 часов назад

Обнаружена новая схема обмана с фальшивыми справками о вакцинации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В России обнаружили новую схему обмана с фальшивыми справками о вакцинации: мошенники шантажируют тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, пишет РБК.

Тем, кто купил поддельную справку о вакцинации, пишут, что выдавший сертификат врач был арестован, и предлагают перевести 50 тысяч рублей, чтобы удалить переписку с личными данными жертвы из почты врача.

О том, что сейчас наблюдается всплеск подобных случаев мошенничества, подтвердили в Infosecurity a Softline Company. Как рассказал начальник отдела информбезопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, жертв запугивают уголовным преследованием, намекая на соучастие в подделке документов.

Согласно статье 327 УК РФ «Подделка официальных документов», ответственность может понести не только тот, кто подделал сертификат о вакцинации, но и заказчик. Так, за покупку подделки грозит до одного года лишения свободы.

Ранее в июле мошенники придумали новую схему, которая позволяет им красть деньги с карт россиян, предлагая бонусы за вакцинацию. Если человек переходит по ссылке в объявлении с обещанием денег за прививку, то попадает на страницу, где предлагается ввести свои данные и номер карты. Этот способ позволяет злоумышленникам получить доступ к средствам жертв.

Интернет,Россия,
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