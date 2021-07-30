В Telegram появились новые функции, сообщается на сайте мессенджера. Теперь, находясь в режиме видеоконференции, до 30 участников могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана.

Кроме того, видеоконференции начали поддерживать до 1000 зрителей — благодаря этому через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий.

"Видеосообщения позволяют быстро поделиться с друзьями тем, что происходит вокруг, не сохраняя в телефоне лишних видеозаписей. С сегодняшнего дня качество и разрешение изображения в видеосообщениях увеличено — а если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата", - сказано в релизе.

Также видеосообщение можно перемотать назад или вперед, нажав на паузу. Обновленная версия приложения позволит замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0.5, 1.5 или 2Х. С сегодняшнего дня транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями.