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Европа потеряет миллиарды евро из-за собственного закона

Lenta.ru
32 минуты назад

Страны Евросоюза будут терять примерно по 10,9 миллиарда евро ежегодно из-за собственного нового закона о регулировании искусственного интеллекта, пишет CNBC.

Европа потеряет миллиарды евро из-за собственного закона
Фото: Bobby Yip / ReutersBobby Yip / Reuters

Всего к 2025 году европейская экономика лишится 31 миллиарда евро, предсказывают специалисты. В такую сумму обойдется соблюдение требований разрабатываемого закона, который уже называют самым строгим в мире, касающегося сферы искусственного интеллекта.

Предложенный в апреле Еврокомиссией законопроект предполагает ограничения на использование искусственного интеллекта с «высокими рисками» для общества. К ним относятся системы распознавания лиц или социального мониторинга наподобие той, что работает в Китае.

Наиболее опасные, по мнению авторов, технологии, предлагается запретить к использованию на территории ЕС. Менее вредные (например, голосовые роботы и чат-боты) планируется жестко регулировать, либо обязать разработчиков предупреждать пользователей. Наименее опасные технологии, такие как спам-фильтры, пока ограничивать не будут.

В каждом из 27 государств-членов ЕС будут созданы специальные комиссии для оценки рисков использования той или иной технологии. Эти же органы будут выдавать лицензии на их использование.

По мнению аналитиков, закон в случае принятия затормозит развитие технологий, а также вынудит многочисленные компании увеличить расходы на создание альтернативных сервисов во избежание нарушений. Это в свою очередь скажется не только на прибыльности компаний и зарплатах их сотрудников, но и на государственных бюджетах. От использования многих приложений придется вовсе отказаться.

Интернет,В мире,Законопроекты,Социальный мониторинг,Еврокомиссия,ЕС,
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