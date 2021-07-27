В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен

News.ruиещё 7
31 минуту назад

Роскомнадзор ограничил доступ к 30 страницам сайта genius.com с текстами песен. Решение принято после того, как сайт не удалил противоправный контент, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Роскомнадзор заблокировал сайт с текстами песен genius.com
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Google NewsСергей Булкин/NEWS.ru Google News

На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России в Единый реестр запрещённой информации внесено 30 страниц сайта genius.com, — пояснили в Роскомнадзоре.

Требования удалить противоправный контент направлялись несколько раз и в адрес провайдера хостинга, и администратора сайта, а также через форму обратной связи сервиса. Речь идёт о материалах, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента.

Ограничения могут быть сняты в короткий срок, если противоправные данные будут удалены, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что сайт оппозиционера Алексея Навального 26 июля заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры. Это следует из данных реестра Роскомнадзора. В качестве основания для внесения ресурса в реестр блокировок указана статья 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Интернет,Политика,Алексей Навальный,Роскомнадзор,Роспотребнадзор,Генпрокуратура РФ,МВД,РИА Новости,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители