В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России закрыли доступ к сайту Genius с разбором текстов песен

ИА Regnumиещё 1
5 часов назад

Роскомнадзор прекратил доступ к страницам американского сайта Genius, на котором пользователи разбирают тексты песен. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ъ» узнал причину блокировки в России сайта Genius
Фото: ИА RegnumИА Regnum

Всего под запрет в России попали 30 страниц сайта. Причина блокировки — неудаление противоправного контента и вступившие в силу судебные постановления.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта», — отметили в Роскомнадзоре.

В надзорном ведомстве добавили, что администратор сайта не исполнил требование по удалению «материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента», которые являются запрещёнными в России. При этом попытки связаться с провайдером хостинга и администратором сайта предпринимались неоднократно.

Интернет,Роскомнадзор,Роспотребнадзор,МВД,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители