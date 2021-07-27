«Ъ» узнал причину блокировки в России сайта Genius

Роскомнадзор прекратил доступ к страницам американского сайта Genius, на котором пользователи разбирают тексты песен. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

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Всего под запрет в России попали 30 страниц сайта. Причина блокировки — неудаление противоправного контента и вступившие в силу судебные постановления.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта», — отметили в Роскомнадзоре.