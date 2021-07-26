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Чиновников научат общаться с россиянами в соцсетях

Ura.Ru
5 минут назад

Осенью в России планируется публичный запуск онлайн-школы для чиновников — «Диалог Эксперт». Об этом рассказали организаторы обучения из АНО «Диалог».

Чиновников научат общаться с россиянами в соцсетях
Фото: ТАССТАСС

Предполагается, что к 2022 году число обучаемых в школе достигнет 25 тысяч. Организация собирается создать «совершенно новый тип чиновника».

«Человек, который хорошо понимает в диджитал-коммуникациях, умеет вести социальные сети, распространять информацию о своей деятельности, общаться с жителями на понятном, доверительном языке, отрабатывать как позитивные, так и негативные инфоповоды», — пояснил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Его слова передает «Коммерсант».

В программе курсов есть основы программирования, чтобы при необходимости чиновник мог написать чат-бот для ответа на обращения граждан. Также в школе обучат «цифровому этикету», созданию видео для соцсетей, общению со СМИ, отработке негативных и позитивных инфоповодов. Всем урокам можно будет ставить «лайки» и «дизлайки», а также проходить по их итогам образовательные квесты и тесты в обмен на виртуальные награды.

АНО «Диалог Регионы» в мае взяла под контроль страницы региональных и муниципальных властей в соцсетях. К специальному созданному для этого проекту «Госпаблики» подключились все субъекты РФ. В декабре прошлого года организация создала в каждом субъекте ЦУРы, они работают с обращениями жителей, на которые теперь вынуждены реагировать губернаторы.

Интернет,Политика,Алексей Гореславский,Россия,
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