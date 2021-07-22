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РБК: в России протестировали устойчивость Рунета без глобальной сети

RT на русскомиещё 8
28 минут назад
В рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета, прошедших в России с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.
Рунет успешно тестово отключили от глобальной сети
Фото: PixabayPixabay
«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз», — сообщается в материале РБК.
Отмечается, что учения признаны успешными, хотя официальные итоги ещё не подведены.
В тестировании приняли участие «Ростелеком», «Транстелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» и другие.
В феврале интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев оценил возможность отключения России от интернета.
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