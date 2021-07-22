Рунет успешно тестово отключили от глобальной сети

В рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета, прошедших в России с 15 июня по 15 июля, была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.
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«Цель учений — определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз», — сообщается в материале РБК.
Отмечается, что учения признаны успешными, хотя официальные итоги ещё не подведены.
В тестировании приняли участие «Ростелеком», «Транстелеком», «ЭР-Телеком Холдинг» и другие.