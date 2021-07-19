В Microsoft Office вернется легендарная скрепка

Microsoft представила серию новых эмодзи для своих офисных продуктов. Об этом сообщается в блоге компании на платформе Medium.

Фото: Microsoft Microsoft

Дизайнеры корпорации адаптировали более 1800 эмодзи и добавили несколько новых. Кроме того, специалисты вернули в ПО от Microsoft изображение «Скрепыша» (Clippit) — легендарного помощника из программ семейства Office. Иконка «Скрепыша» заменила собой оригинальное эмодзи скрепки.

«Конечно, сегодня мы используем меньше скрепок, чем в период расцвета Clippit, но мы не смогли устоять перед ностальгическим притяжением», — сообщили представители компании.

«Скрепыш» и другие эмодзи будут доступны в офисных продуктах от американской компании — облачной ОС Microsoft 365, Office и Teams. Некоторые из смайлов уже добавлены в программы, остальные появятся в ближайшие недели. В 2022 году редизайн затронет эмодзи и в другом ПО компании.

В число новых эмодзи от Microsoft вошли демонстрирующая многозадачность иконка, изображения, символизирующие отключенный звук и веб-камеру на компьютере, смайлик мужчины с ребенком перед раскрытым ноутбуком, и «пижамный костюм», состоящий из классического пиджака и трусов.

14 июля в Twitter американской компании появилось сообщение о том, что Microsoft вернет «Скрепыша» в качестве эмодзи, если запись соберет более 20 тысяч лайков. На момент написания заметки публикация получила более 160 тысяч отметок «нравится».