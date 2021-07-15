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«Институт развития интернета» стал оператором социальной рекламы в Сети

Анна Безрукова
2 часа назад
Кабмин наделил функциями Оператора социальной рекламы АНО «Институт развития интернета» (АНО «ИРИ»). Это произошло в рамках реализации изменений к федеральному закону «О рекламе».
«Институт развития интернета» стал оператором социальной рекламы в Сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь АНО «ИРИ» займется вопросами координации распространения соцрекламы в интернет-ресурсах. В частности, организация будет отслеживать, чтобы на ее долю приходилось до 5% от общего объема размещаемой на ресурсе рекламы.
«Норма о 5%-ной квоте действует уже в течение 15 лет, но по факту действовала только для телевидения, печатной прессы и наружной рекламы. В Сети из-за того, что не было соответствующего механизма, квота регулировалась исключительно благодаря самоорганизации самих рыночных субъектов. В настоящее время благодаря изменениям к закону формируется легальный механизм регулирования соцрекламы в интернете, и ИРИ – теперь важная его часть», — отметил заместитель гендиректора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков.
Отмечается, что на первом этапе оператор будет работать с «Яндексом», Google, Mail.ru, Rambler, TikTok и Facebook. Эти площадки предоставят для оператора доступ к инвентарю для размещения рекламы социально ориентированных НКО, благотворительных организаций, фондов, структур власти и других рекламодателей соцрекламы.
Напомним, в соответствии с недавно принятыми нормами закона «О рекламе», информационные ресурсы, ежедневный охват которых превышает 100 тыс. пользователей Рунета, обязаны предоставлять оператору квоту а размере 5% на размещение соцрекламы.
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