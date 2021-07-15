«Институт развития интернета» стал оператором социальной рекламы в Сети

«Норма о 5%-ной квоте действует уже в течение 15 лет, но по факту действовала только для телевидения, печатной прессы и наружной рекламы. В Сети из-за того, что не было соответствующего механизма, квота регулировалась исключительно благодаря самоорганизации самих рыночных субъектов. В настоящее время благодаря изменениям к закону формируется легальный механизм регулирования соцрекламы в интернете, и ИРИ – теперь важная его часть», — отметил заместитель гендиректора по социальной рекламе Института развития интернета Андрей Воронков.