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Власти США собрались «тщательно отслеживать» операции с криптовалютой

Деловая газета "Взгляд"
20 минут назад
Администрация президента США Джо Байдена намерена «более тщательно отслеживать переводы» средств в криптовалюте в целях пресечения действий хакеров, использующих вирусы-вымогатели, сообщило Bloomberg.
США начнут «тщательно отслеживать» операции с криптовалютой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам осведомленных источников, власти США планируют «более тщательно отслеживать переводы» средств в криптовалюте, которые осуществляют компании, организации и ведомства в качестве платы хакерам. Киберпреступники требуют средства, в частности, за возвращение похищенной информации или доступа к компьютерным системам, передает ТАСС.
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Как отмечается в публикации, Белый дом сформировал специальную комиссию, которая должна заниматься пресечением действий хакеров, применяющих вирусы-вымогатели, уведомила членов Конгресса США заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Энн Нюбергер, которая курирует вопросы кибербезопасности.
Нюбергер отметила, что США намерены взаимодействовать с союзниками, чтобы убедить другие страны «не укрывать на своей территории хакеров». Она заострила внимание на том, что в настоящее время для американского бизнеса не выработаны стандарты по обеспечению кибербезопасности. По ее словам, Конгрессу следует заняться разработкой данных правил.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на конференции по новым технологиям и вопросам безопасности в Вашингтоне призвал к выработке стандартов ответственного поведения в киберпространстве и выстраиванию практических мер доверия. Ранее Блинкен фактически обвинил Россию в укрывательстве киберпреступников.
Накануне в администрации Джо Байдена пообещали объявить о дополнительных шагах по противодействию кибератакам с использованием вирусов-вымогателей. В прошлую субботу президент США Джо Байден анонсировал переговоры с Россией по кибербезопасности.
Напомним, на прошлой неделе президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсудили продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо».
При этом в Кремле сообщили, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. В Кремле также подчеркнули, что с учетом серьезности вызовов в этой сфере взаимодействие «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права».
Вопреки этому в администрации Соединенных Штатов утверждают, что якобы передавали России множество конкретных запросов о привлечении хакеров к ответственности.
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