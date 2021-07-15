США начнут «тщательно отслеживать» операции с криптовалютой

Нюбергер отметила, что США намерены взаимодействовать с союзниками, чтобы убедить другие страны «не укрывать на своей территории хакеров». Она заострила внимание на том, что в настоящее время для американского бизнеса не выработаны стандарты по обеспечению кибербезопасности. По ее словам, Конгрессу следует заняться разработкой данных правил.