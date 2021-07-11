Раскрыт способ ускорить работу смартфона

Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного ПО, которое необходимо вовремя находить и удалять. Это можно делать с помощью стандартных приложений. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала эксперт лаборатории практического анализа защищённости Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Вредоносное ПО можно скачать из непроверенных источников, из-за использования телефона с неподдерживаемой операционной системой, по причине отсутствия антивирусной защиты и даже просто по ошибке, приняв вирус-клон за оригинал банка или соцсети.

В этом случае приложение может получить учётную запись жертвы обманным путём. Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона, — рассказала Екатерина Рудая.

Выявить вирусы поможет стандартная проверка с помощью антивируса. Также следует обратить внимание, нет ли на смартфоне приложений, которые сам пользователь не устанавливал.