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Россиянам назвали способ ускорить работу смартфона

News.ru
42 минуты назад
Замедление работы смартфона возможно из-за вредоносного ПО, которое необходимо вовремя находить и удалять. Это можно делать с помощью стандартных приложений. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала эксперт лаборатории практического анализа защищённости Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая.
Раскрыт способ ускорить работу смартфона
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Вредоносное ПО можно скачать из непроверенных источников, из-за использования телефона с неподдерживаемой операционной системой, по причине отсутствия антивирусной защиты и даже просто по ошибке, приняв вирус-клон за оригинал банка или соцсети.
В этом случае приложение может получить учётную запись жертвы обманным путём. Кроме того, мошенническое приложение может иметь дополнительный функционал, который будет загружать оперативную память и приводить к замедлению работы телефона, — рассказала Екатерина Рудая.
Выявить вирусы поможет стандартная проверка с помощью антивируса. Также следует обратить внимание, нет ли на смартфоне приложений, которые сам пользователь не устанавливал.
Ранее эксперт назвал функции смартфона, о которых пользователи не подозревали.
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