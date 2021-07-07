В РФ появился новый вид мошенничества с COVID-сертификатами

При этом жертвы даже ее могут обратиться в правоохранительные органы
, так как покупка фальшивых справок является уголовным преступлением. Также сообщается, что продавцы поддельных сертификатов обещают занесение сведений о якобы проведенной вакцинации в профиль граждан на сайте госуслуг и для этого запрашивают данные полисов ОМС, СНИЛС и паспортов. «Это гораздо более опасная схема», — предупреждают общественники. С помощью СНИЛС мошенники могут получить доступ к госуслугам россиянина и оформить на него кредит.