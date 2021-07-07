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В РФ появился новый вид мошенничества с COVID-сертификатами

Ura.Ru
21 минуту назад
Россияне, которые покупают поддельные сертификаты о прививке от COVID, рискуют стать жертвами мошенников. Об этом говорится в письме Народного фронта генпрокурору Игорю Краснову.
В РФ появился новый вид мошенничества с COVID-сертификатами
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU
«Сайты для продажи поддельных сертификатов прививок, справок с медотводом и т. д. являются фишинговыми. То есть люди, оплачивая услугу, оставляют данные банковских карт, а через несколько дней после покупки с их счетов списываются некие суммы. Как правило, не слишком большие — до 10 тысяч рублей», — приводят «Известия» руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой.
При этом жертвы даже ее могут обратиться в правоохранительные органы, так как покупка фальшивых справок является уголовным преступлением. Также сообщается, что продавцы поддельных сертификатов обещают занесение сведений о якобы проведенной вакцинации в профиль граждан на сайте госуслуг и для этого запрашивают данные полисов ОМС, СНИЛС и паспортов. «Это гораздо более опасная схема», — предупреждают общественники. С помощью СНИЛС мошенники могут получить доступ к госуслугам россиянина и оформить на него кредит.
Ранее сообщалось, что мошенники начали продавать QR-коды для москвичей. Они дают жителям столицы возможность посещать рестораны. Средняя стоимость генерации такого кода —11 тысяч рублей.
Интернет,Происшествия,Справка на права,Генеральный прокурор,Игорь Краснов,МВД,газета "Известия",Россия,
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