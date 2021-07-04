Россиян предупредили об опасностях в приложениях знакомств

В пандемию россияне стали гораздо чаще пользоваться сервисами для знакомств. Если подходить чисто технически, то дейтинг-приложения всё лучше защищают аккаунты клиентов. Тем не менее, угроза приватности все же остается. Хитрым пользователям ничего не стоит заманить партнера на разорительное свидание или скрыть штамп в паспорте, а некоторые и вовсе используют сервисы знакомств как инструмент пиара. Об этом написали "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное специалистами "Лаборатории Касперского"

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Последняя изучила девять самых скачиваемых приложений для знакомств: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo. Как стало известно, дейтинговые программы теперь лучше защищены с технической точки зрения, в особенности в вопросе перехвата данных.

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Например, подчеркивается, что Mamba — это единственное из приложений для знакомств, в котором юзеры могут бесплатно размыть фотографии, а в Pure запрещается делать скриншоты переписок. Те, кто использует Happn, Her, Bumble и Tinder, должны указывать свою геолокацию.

Эксперты отмечают, что чувствительная информация может быть использована для сталкинга (преследования в Сети) и доксинга (публикации информации о человеке без его разрешения). Специалисты отмечают, что защититься от этого можно, если публиковать о себе как можно меньше сведений.

Опрошенные изданием юзеры дейтинг-сервисов рассказали, что некоторые люди "пробивают" мэтчей (людей, которые отвечают взаимностью в программе) еще до получения согласия на встречу.

Как отмечают специалисты "Лаборатории Касперского", злоумышленники на сайтах знакомств применяют хорошо отработанные схемы. Так, девушка под предлогом оплаты билетов в кино присылает мэтчу фишинговую ссылку, после чего с карты списывается сумма в несколько раз больше оговоренной.