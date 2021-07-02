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Россияне второй день жалуются на сбой «Госуслуг»

Ura.Ru
38 минут назад
Сайт государственных услуг второй день дает сбой, на это жалуются граждане со всей России. При входе на «Госуслуги» посетители не могут воспользоваться порталом — им предлагают ждать от пяти до 30 минут.
Россияне второй день жалуются на сбой «Госуслуг»
Фото: Ura.RuUra.Ru
Читатели URA.RU еще днем ранее жаловались на неполадки в работе портала «Госуслуги», 2 июля при входе на сайт пользователи видят пятиминутный таймер с сообщением: «более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги».
Сбои на портале начались в день начала приема заявлений на новые пособия для россиян. 1 июля сбои были устранены, но посетители портала жалуются, что все еще ждут исправления технической ошибки.
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