Россияне второй день жалуются на сбой «Госуслуг»

Сайт государственных услуг второй день дает сбой, на это жалуются граждане со всей России. При входе на «Госуслуги» посетители не могут воспользоваться порталом — им предлагают ждать от пяти до 30 минут.
Читатели URA.RU еще днем ранее жаловались на неполадки в работе портала «Госуслуги», 2 июля при входе на сайт пользователи видят пятиминутный таймер с сообщением: «более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги».
Сбои на портале начались в день начала приема заявлений на новые пособия для россиян. 1 июля сбои были устранены, но посетители портала жалуются, что все еще ждут исправления технической ошибки.