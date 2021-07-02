В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Windows 11 убрали "синий экран смерти"

Газета.Ruиещё 5
13 минут назад
Новая версия операционной системы Microsoft лишилась "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death). Об этом сообщает издание The Verge. На смену данному экрану в обновленной операционной системе пришел "черный экран смерти".
В Windows 11 убрали "синий экран смерти"
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look PressPavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
В остальном он остался без изменений. На экране также остался грустный смайлик, дополняющий функцию с 2016 года.
"Синий экран смерти" появился еще в начале 1990-х годов в Windows 3.0. Он активируется в случае критической ошибки операционной системы, когда компьютер не может включиться, и начинает диагностировать причину сбоя.
Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил презентацию новой версии операционной системы (ОС) Windows, которую до этого показала корпорация Microsoft.
До этого сообщалось, что корпорация Microsoft уже готова к запуску новой версии операционной системы Windows. Новая версия ОС получила название Windows 11.
Она вышла с новым дизайном интерфейса. Данное обновление Windows является самым крупным за последние шесть лет.
Интернет,Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители