В Windows 11 убрали "синий экран смерти"

Новая версия операционной системы Microsoft
лишилась "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death). Об этом сообщает издание The Verge. На смену данному экрану в обновленной операционной системе пришел "черный экран смерти".
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look PressPavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
В остальном он остался без изменений. На экране также остался грустный смайлик, дополняющий функцию с 2016 года.
"Синий экран смерти" появился еще в начале 1990-х годов в Windows 3.0. Он активируется в случае критической ошибки операционной системы, когда компьютер не может включиться, и начинает диагностировать причину сбоя.
Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
оценил презентацию новой версии операционной системы (ОС) Windows, которую до этого показала корпорация Microsoft.
До этого сообщалось, что корпорация Microsoft уже готова к запуску новой версии операционной системы Windows. Новая версия ОС получила название Windows 11.
Она вышла с новым дизайном интерфейса. Данное обновление Windows является самым крупным за последние шесть лет.