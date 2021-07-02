В Windows 11 убрали "синий экран смерти"

Новая версия операционной системы Microsoft лишилась "синего экрана смерти" (Blue Screen of Death). Об этом сообщает издание The Verge. На смену данному экрану в обновленной операционной системе пришел "черный экран смерти".

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В остальном он остался без изменений. На экране также остался грустный смайлик, дополняющий функцию с 2016 года.

"Синий экран смерти" появился еще в начале 1990-х годов в Windows 3.0. Он активируется в случае критической ошибки операционной системы, когда компьютер не может включиться, и начинает диагностировать причину сбоя.

Ранее американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск оценил презентацию новой версии операционной системы (ОС) Windows, которую до этого показала корпорация Microsoft.

До этого сообщалось, что корпорация Microsoft уже готова к запуску новой версии операционной системы Windows. Новая версия ОС получила название Windows 11.