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Россиян предупредили, когда нельзя платить картой в интернет-магазине

Прайм
58 минут назад
Самое главное — быть бдительным: сегодня, когда более 85% интернет-покупок оплачиваются именно картами, этот способ привлекает и мошенников. Есть ряд сайтов, на которых нельзя вводить личные данные, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию Ecwid в России Владимир Тарасов.
Когда нельзя платить картой в интернет-магазине
Фото: ТАССТАСС
"Важно по максимуму контролировать все операции в интернете – в этом помогут СМС и push-оповещения, лимиты на траты в сутки или в месяц, особенно внимательно нужно следить за банковскими данными и персональной информацией", — отметил эксперт.
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Также при покупке товаров в интернете следует выбирать оплату банковской картой напрямую, а не переводить средства в интернет-кошельки, которые очень часто становятся мишенью мошенников, добавляет он.
Привязка карты к сайту или приложению хоть и удобная функция, но может сделать безопасность ваших данных более уязвимыми. Если вы используете отдельную карту и часто совершаете покупки в проверенном и надежном магазине, привязка может иметь смысл, в остальных случаях лучше от нее отказаться, считает Тарасов.
По его мнению, ни в коем случае нельзя вводить данные карты на незащищенном сайте – сайты оплаты обязательно должны содержать знак "замочка" в адресной строке. Не стоит также вводить данные карты на сайтах, не содержащих отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.
"Логотипы этих программ гарантируют соблюдение технологии 3D Secure, а значит, сохранность ваших данных", — поясняет эксперт.
При оплате покупок в интернете банковской картой нельзя называть любую дополнительную информацию, помимо необходимой для платежа. Если интернет-магазин спрашивает вас о кодовом слове, пароле к интернет-банку или просит сообщить цифры кода из пришедшего СМС сообщения – лучше всего прервать оплату и связаться с банком-эмитентом для гарантии сохранности средств.
"Если вы часто совершаете покупки онлайн, есть смысл завести отдельную карту для этого. Так вы будете уверены, что ваши средства в безопасности. Также вы сможете настраивать лимиты и всегда быть уверенными, что даже, если мошенники попробуют украсть деньги с вашего счета, больше отведенной на покупку суммы они снять не смогут", — советует Тарасов.
Интернет,Общество,Владимир Тарасов,Visa,Россия,
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