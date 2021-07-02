Когда нельзя платить картой в интернет-магазине

Владимир Тарасов. Самое главное — быть бдительным: сегодня, когда более 85% интернет-покупок оплачиваются именно картами, этот способ привлекает и мошенников. Есть ряд сайтов, на которых нельзя вводить личные данные, рассказал агентству "Прайм" директор по развитию Ecwid в России

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"Важно по максимуму контролировать все операции в интернете – в этом помогут СМС и push-оповещения, лимиты на траты в сутки или в месяц, особенно внимательно нужно следить за банковскими данными и персональной информацией", — отметил эксперт.

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Также при покупке товаров в интернете следует выбирать оплату банковской картой напрямую, а не переводить средства в интернет-кошельки, которые очень часто становятся мишенью мошенников , добавляет он.

Привязка карты к сайту или приложению хоть и удобная функция, но может сделать безопасность ваших данных более уязвимыми. Если вы используете отдельную карту и часто совершаете покупки в проверенном и надежном магазине, привязка может иметь смысл, в остальных случаях лучше от нее отказаться, считает Тарасов.

По его мнению, ни в коем случае нельзя вводить данные карты на незащищенном сайте – сайты оплаты обязательно должны содержать знак "замочка" в адресной строке. Не стоит также вводить данные карты на сайтах, не содержащих отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.

"Логотипы этих программ гарантируют соблюдение технологии 3D Secure, а значит, сохранность ваших данных", — поясняет эксперт.

При оплате покупок в интернете банковской картой нельзя называть любую дополнительную информацию, помимо необходимой для платежа. Если интернет-магазин спрашивает вас о кодовом слове, пароле к интернет-банку или просит сообщить цифры кода из пришедшего СМС сообщения – лучше всего прервать оплату и связаться с банком-эмитентом для гарантии сохранности средств.