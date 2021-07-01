Сбер закрыл сделку по приобретению InSales

Сбер закрыл сделку по покупке платформы InSales, предоставляющей сервисы для развития онлайн-торговли. В рамках сделки Сбер получил в InSales долю в размере 80%, 20% остаётся у трёх её основателей и топ-менеджеров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На базе решений InSales предприниматели могут легко и эффективно запустить онлайн-бизнес и управлять им: создать интернет-магазин, вывести свой товар на маркетплейсы, организовать продажи в социальных сетях, товарных агрегаторах, мессенджерах, геосервисах и других электронных витринах. Таким образом, InSales может стать единым окном в e-commerce для компаний, которые хотят с минимальным порогом входа организовать каналы онлайн-торговли и существенно увеличить свои продажи за счёт комплексной дистрибуции.

Видео дня

Сегодня многие компании сегмента малого бизнеса имеют огромную потребность в организации продаж на рынке онлайн-торговли, однако самостоятельный выход в e-commerce требует серьёзных компетенций, временных и финансовых затрат. Платформа InSales позволяет небольшим компаниям решить эту проблему, предлагая качественную экспертизу и опыт в реализации подобных кейсов. Закрыв сделку по покупке InSales, мы объединим наши усилия и сможем предоставить клиентам качественно новую линейку продуктов, соответствующую современным потребностям бизнеса в цифровой трансформации.

В наших планах — дальнейшее активное развитие платформы InSales и её интеграция как с финансовыми продуктами, так и с другими сервисами экосистемы Сбера для юридических лиц

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка

InSales разрабатывает инновационное программное обеспечение для предпринимателей, работающих в электронной коммерции в России, на Украине и в Казахстане, и является лидером среди CMS-платформ для интернет-магазинов, работающих по модели SaaS. Компания фокусируется на работе с клиентами среднего и малого бизнеса. Платформа InSales берёт на себя все основные технические задачи интернет-предпринимателя, включая разработку дизайна и контента сайта, администрирование, управление запасами и заказами, коммуникации с клиентами, интеграцию доставки и платёжных решений, продвижение бизнеса.