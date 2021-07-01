TikTok удалил более 7 млн аккаунтов

Администрация социальной сети TikTok по итогам I квартала 2021 года удалила более 7 млн учётных записей, которые, по мнению платформы, могли принадлежать детям младше 13 лет. В январе соцсеть сделала аккаунты подростков приватными.

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Ранее китайский сервис признали главным распространителем контента о суициде. Соцсети нашли более 1700 роликов, посвящённых самоубийствам и группам смерти. Статистику по удалённым аккаунтам TikTok раскрыл на своём сайте. В I квартале 2021 года соцсесть заблокировала в общей сложности более 11,1 млн учётных записей за нарушение принципов сервиса или условий его использования.

В их число вошли свыше 7,26 млн аккаунтов, которыми предположительно владели дети младше 13 лет. Показатель составил менее 1% от общего числа всех аккаунтов в TikTok. Количество удалённых видео за отчётный период превысило 61,9 млн записей — менее 1% роликов, загруженных на платформу. Причём 82% этих видео соцсеть удалили ещё до того, как их посмотрел хотя бы один человек.

В 91% случаев ролики удалили до того, как на них поступили жалобы пользователей. В январе TikTok сделал приватными учётные записи всех пользователей платформы в возрасте от 13 (минимальный возраст для регистрации в соцсети) до 15 лет. Теперь просматривать их видео смогут только те, чью подписку одобрил владелец аккаунта.

Кроме того, китайская соцсеть изменила настройки для дуэтов — теперь совместный ролик можно сделать только с видео пользователя старше 16 лет. Записывать дуэты с подростками 16–17 лет с января могут только их друзья. Ранее «Секрет» рассказывал , что TikTok признали в России лидером по темпам и масштабам распространения суицидального контента в 2021 году.