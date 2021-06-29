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Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать мошенники

Авторадиоиещё 12
3 часа назад
Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать мошенники в даркнете. Их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. Объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже есть не менее пятидесяти положительных отзывов людей, которые воспользовались нелегальной услугой. Эксперты считают, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых кодов. Напомню, с 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел COVID, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно на портале mos.ru, на Госуслугах, в регистратуре или инфомате городской поликлиники. При этом, до 11 июля москвичи беспрепятственно могут посещать летние веранды.
Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продавать мошенники
Фото: АвторадиоАвторадио
Интернет,Евгений Волошин,РИА Новости,Mos.ru,Москва,
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