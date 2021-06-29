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Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн

ИА Regnumиещё 4
5 часов назад
Рыночная капитализация компании Facebook 28 июня впервые превысила $1 трлн, сообщил телеканал CNBC.
Резкий взлёт стоимости акций произошел на фоне сообщений о том, что суд в Вашингтоне отклонил антимонопольные иски, поданные в декабре 2020 года Федеральной торговой комиссией США и более чем 40 штатами. Американские власти добивались запрета на приобретение Facebook социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.
Сейчас компания Facebook, основным активом которой является одноимённая социальная сеть, присоединилась к четвёрке других американских гигантов (Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet), достигших капитализации в миллиард долларов ранее.
Интернет,Законодательство,Amazon,Microsoft,Apple,
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