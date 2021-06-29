Резкий взлёт стоимости акций произошел на фоне сообщений о том, что суд в Вашингтоне отклонил антимонопольные иски, поданные в декабре 2020 года Федеральной торговой комиссией США и более чем 40 штатами. Американские власти добивались запрета на приобретение Facebook социальной сети Instagram и мессенджера WhatsApp.