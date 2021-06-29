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В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды

Газета.Ruиещё 2
29 июня 2021
Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что в Москве за последние две недели выявили 15 организаций и людей, выдававших фальшивые COVID-сертификаты и QR-коды. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, организаторов подобных компаний ждет уголовная ответственность. Ранее стало известно, что мошенники начали продавать в даркнете поддельные QR-коды. Цена такого "документа" в среднем составляет 11 тыс. руб. По словам юриста Алексея Гавришева, люди, занимающиеся подделкой сертификатов о пройденной вакцинации от COVID-19, могут получить до 10 лет тюрьмы. Он отметил, что введение QR-кодов и пропусков для граждан породило крупный нелегальный рынок подделки и сбыта такого плана пропусков. С 28 июня в столице посещать кафе и рестораны могут только те, кто прошел полную вакцинацию, переболел коронавирусом в последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест. При этом подтвердить наличие "ковид-пропуска" нужно будет с помощью специального QR-кода. Его можно получить с помощью электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, в системе ЕМИАС, на "Госуслугах" или в регистратуре поликлиники.
В Москве выявили мошенников, выдававших поддельные сертификаты о вакцинации и QR-коды
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Интернет,QR-код,Алексей Немерюк,Mos.ru,Москва,
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