Раскрыт популярный обман с бесплатными объявлениями

Фото: pixabay.com pixabay.com

По его словам, чаще всего недобросовестные «покупатели» связываются с жертвами непосредственно через сайт объявлений, либо через социальные сети или мессенджеры.

Данилов заявил, что в случае, если человек, попадет на уловку, он может даже лишиться имущества, ведь в переписке мошенники зачастую предлагают совершить предварительную оплату или запросить реквизиты карты человека.

«С указанной целью также могут направляться электронные адреса фишинг-страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода», - сказал эксперт агентству «Прайм».