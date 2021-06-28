Раскрыт популярный обман с бесплатными объявлениями

По его словам, чаще всего недобросовестные «покупатели» связываются с жертвами непосредственно через сайт объявлений, либо через социальные сети или мессенджеры.
Данилов заявил, что в случае, если человек, попадет на уловку, он может даже лишиться имущества, ведь в переписке мошенники зачастую предлагают совершить предварительную оплату или запросить реквизиты карты человека.
Данилов посоветовал уделить повышенное внимание вопросам предварительной оплаты, не вводить и не передавать данные, позволяющие изъять имущество.