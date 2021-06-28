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Раскрыта популярная схема обмана на сайте бесплатных объявлений

ТК «Звезда»иещё 3
21 минуту назад
На сайтах бесплатных объявлений не только можно быстро что-то продать или купить, но и наткнуться на мошенников. Об этом предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
Раскрыт популярный обман с бесплатными объявлениями
Фото: pixabay.compixabay.com
По его словам, чаще всего недобросовестные «покупатели» связываются с жертвами непосредственно через сайт объявлений, либо через социальные сети или мессенджеры.
Данилов заявил, что в случае, если человек, попадет на уловку, он может даже лишиться имущества, ведь в переписке мошенники зачастую предлагают совершить предварительную оплату или запросить реквизиты карты человека.
«С указанной целью также могут направляться электронные адреса фишинг-страниц, внешне напоминающие страницы сайтов объявлений, где для подтверждения зачисления требуется ввод реквизитов банковской карты и смс-кода», - сказал эксперт агентству «Прайм».
Данилов посоветовал уделить повышенное внимание вопросам предварительной оплаты, не вводить и не передавать данные, позволяющие изъять имущество.
Интернет,Происшествия,Криминал,Кирилл Данилов,Финансовый университет,
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