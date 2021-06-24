О чем нельзя писать в соцсетях?

Он отметил, что ещё несколько лет назад соцсети были площадкой для самовыражения, шуток и троллинга, но сегодня это «куда более реально, чем бумажные документы».

По словам Антипова, всё, что пользователь даже удалил, хранится в архивах около трёх лет. А анонимности уже не существует. Найти человека, даже если он скрывается под чужим именем, проще простого. Поэтому эксперт советует быть осторожным в действиях и высказываниях, когда речь идет о политике, религии, секс-меньшинствах, гендерной идентификации, теориях заговора, феминизме и бодипозитиве.