В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Найденный мертвым в тюрьме создатель McAfee оставил сообщение на случай смерти

Lenta.ruиещё 11
24 июня 2021
Найденный мертвым в тюрьме создатель McAfee оставил сообщение на случай смерти
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи (John McAfee), найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил сообщение на случай смерти. Он предупреждал об этом в прошлом году в Twitter.
В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отмечает, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.
«Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина», — отмечал программист.
Ранее 23 июня сообщалось, что Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании.
Макафи был задержан в Испании по запросу США в 2020 году, суд одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По версии американских властей, 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.
Макафи широко известен в сфере криптовалют, также он известен своим эксцентричным поведением. В августе прошлого года он был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.
Интернет,Самоубийство,Джон Макафи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители