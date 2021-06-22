В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Facebook запустила аналог Clubhouse в США

News.ruиещё 3
14 минут назад
Компания Facebook запустила на территории США сервис Live Audio Rooms, который является аналогом социальной сети Clubhouse. Об этом говорится на сайте компании.
Facebook запустила аналог Clubhouse в США
Фото: unsplash.comunsplash.com
Общение в Live Audio Rooms основано на голосовой связи. Пользователи смогут в режиме реального времени участвовать в беседах. Администрация Facebook наделит определённые общественные фигуры и группы в социальной сети правом создавать аудиокомнаты, в которых будут проходить дискуссии. Создатель подобного чата выберет до 50 пользователей, которые смогут высказаться по предложенной теме.
Слушатели и участники также смогут отправлять пожертвования авторам бесед. Планируется, что сервисом будут пользоваться публичные люди, эксперты и звёзды.
Ранее стало известно, что хакеры выложили в Сеть данные 1,3 млн пользователей соцсети Clubhouse. На всеобщем обозрении оказались имена и фамилии, ссылки на фото в профилях, а также информация об аккаунтах пользователей в других соцсетях.
Интернет,Наука и техника,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители