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Капитализация Microsoft достигла $2 трлн

Газета.Ruиещё 1
11 часов назад
Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft достигла $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Таким образом, Microsoft стала одной из двух компаний с капитализацией выше $2 трлн (еще одна - корпорация Apple). Ранее стало известно, что американская компания Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 Home and Pro 14 октября 2025 года. Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году, после чего Microsoft заявляла, что это будет "последний Windows", который будет постоянно обновляться. Также СМИ называли дату презентации Windows следующего поколения.
Капитализация Microsoft достигла $2 трлн
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Интернет,Microsoft,Apple,
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