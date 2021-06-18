В «Диалоге» заявили о рисках шантажа властей IT-гигантами

Автономная некоммерческая организация «Диалог» предложила подготовить сценарии «ответных действий» на возможный шантаж государств со стороны крупных IT-корпораций, и отметила, что освоение интернет-пространства должно быть одной из приоритетных задач властей. Об этом пишет РБК.

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В своем анализе зарубежных практик защиты прав человека в цифровом пространстве АНО «Диалог», созданная в 2019 году Департаментом информационных технологий Москвы , отметила «взвешенный» подход России к выстраиванию суверенного интернет-пространства.

По словам экспертов, появление новых медиа позволяет органам власти быстро получать от граждан обратную связь по значимым вопросам, однако распространение дезинформации, экстремистской риторики и панических настроений в Сети, могут привести к значительным последствиям и вне ее. Поэтому регулирование интернет-коммуникаций становится «одним из важнейших направлений внутренней политики».

В докладе организации подчеркивается, что в регулировании распространения контента Россия «следует общемировым трендам». Однако закон о наказании за распространение недостоверной общественно значимой информации, принятый Россией, мягче зарубежных аналогов.

При этом аналитики считают, что властям необходимо учитывать и вероятность шантажа со стороны крупных IT-корпораций. В исследовании приводится в пример спор Facebook с австралийским правительством, при котором «корпорация решилась на использование массовой блокировки контента в качестве инструмента шантажа».

В АНО «Диалог» напомнили, что властями России уже была поставлена задача «встраивания зарубежных ИТ-гигантов в российское правовое поле» и указано на необходимость иметь российские юридические представительства.

«Это требование позволит контролировать сбор иностранными платформами персональных данных российских граждан и принимать ответные меры на попытки из-за рубежа незаконно повлиять на формирование российского информационного поля», — говорится в исследовании.

С 2020 года гендиректором АНО является Алексей Гореславский , до этого он занимал должность замначальника кремлевского управления по общественным проектам.