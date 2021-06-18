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Из-за угрозы минирования в Якутске  эвакуировали здание Ил Тумэна

runews24.ruиещё 1
19 часов назад
Из-за угрозы минирования в Якутске эвакуировали здание Ил Тумэна
Фото: runews24.rurunews24.ru
Сегодня утром в Якутске эвакуировали здание Государственного собрания Ил Тумэн, причиной этому стало сообщение о якобы заложенной бомбе.
Пресс-секретарь Государственного собрания Чокур Гаврильев сообщил, что угроза поступила на электронную почту Конституционного суда, который расположен в том же здании.
После этого в административное здание оперативно прибыли сотрудники силовых ведомств, МЧС и скорой помощи. Объект обследуется на наличие взрывных устройств.
Тем временем правоохранительные органы пытаются установить личность отправителя анонимного сообщения.
 
Фото: из открытых источников
Интернет,МЧС,МВД,Якутск,
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