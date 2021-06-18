Microsoft представит упрощенную версию Windows 11

Кроме Windows 11 Microsoft представит ее упрощенную версию. Об этом сообщает издание XDA Developers.

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В распоряжении специалистов оказалась сборка операционной системы от Microsoft, фигурирующая под названием 11 SE. Судя по всему, это упрощенная версия ОС, которая значительно ограничивает возможности пользователей. Журналисты называют операционную систему преемницей Windows 10 Cloud Edition, которая из соображений безопасности поддерживала приложения, доступные только в фирменном магазине Microsoft.

При этом раскрытая инсайдерами версия ОС на данном этапе не открывает фирменные приложения Microsoft — вероятно, этот недостаток исправят ближе к релизу. Также на 11 SE невозможно настроить более чем одну локальную учетную запись через пользовательский интерфейс, однако это возможно сделать через командную строку.

Предполагается, что Windows 11 SE может использоваться для организаций и образовательных учреждений. «Одно из возможных объяснений ограничений ОС заключается в том, что она предназначена для организаций, чтобы ограничить сотрудников конкретными приложениями, необходимыми для работы», — подытожили журналисты.