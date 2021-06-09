Эксперты обнаружили в Google Play вредоносное ПО, распространяемое как моды для Minecraft

МОСКВА , 9 июня. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" повторно выявили в Google Play рекламу и вредоносное программное обеспечение (ПО), распространяемое под видом модов (спецдополнение к играм, написанное зачастую сторонними разработчиками) для Minecraft. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Эксперты "Лаборатории Касперского" выяснили, что в Google Play появились новые версии вредоносных приложений, распространяющихся под видом модов для Minecraft. В конце 2020 года из магазина уже были удалены более 20 аналогичных программ, которые превращали устройство пользователя в инструмент для крайне навязчивого показа рекламы", - сообщила пресс-служба компании.

Некоторые новые приложения могут по команде злоумышленников постоянно запускать полноэкранную рекламу, также они могут загружать дополнительный модуль, который дает возможность прятать иконку, внезапно открывать браузер, показывать ролики YouTube и открывать страницы приложений в Google Play.

"Кроме того, эксперты обнаружили приложения, крадущие аккаунты Facebook: подделку под одну рекламную сеть и поддельный клиент для размещения рекламы в TikTok. Они требуют ввести учетные данные Facebook. Если пользователь делает это, информация уходит злоумышленникам", - добавили в "Лаборатории Касперского".

По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Игоря Головина, даже после удаления вредоносных приложений из Google Play их создатели могут продолжать загружать в магазин новые, слегка модифицированные версии - под другими названиями и с новых аккаунтов. "Авторы зловредов продолжают экспериментировать с разными вариантами монетизации и могут заменять версии, когда одни схемы извлечения прибыли кажутся им более выгодными, чем другие. Кроме того, такие фейковые приложения могут быть по-прежнему доступны в альтернативных магазинах. Вот почему мы настоятельно рекомендуем пользоваться надежным защитным решением, которое не допустит загрузку опасных программ", - сказал он.