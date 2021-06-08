Взламывают сториз: новый вид мошенничества в Instagram

России появился новый вид мошенничества в Instagram. Злоумышленники взламывают аккаунты и рассылают пользователям, с которыми владельцы аккаунтов взаимодействовали, видео с просьбой о помощи в трудной ситуации и номером счета.

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«Мне в директ написал человек, с которым я неделю назад общалась по мероприятию и переводила деньги. Я очень удивилась. Та сообщила, что с ее ребенком произошло несчастье и нужно перевести деньги. Она мне выслала сторис, в которых был номер счета. Меня очень удивил момент с видео. Она будто находится в больнице, около кабинета реанимации, плачет», - рассказала жертва мошенничества изданию «Ура.ру».

По ее словам, она попыталась перевести деньги, но ее смутило отсутствие имени получателя перевода. Тогда она написала владелице аккаунта, и та рассказала, что ее Instagram взломали.

Женщина обратила внимание, что злоумышленники в видео написали имя, которое совпадало с настоящим именем ребенка владелицы взломанного аккаунта.

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин признался, что с видео мошенников в сторис сталкивается впервые. Он заявил, что мошенники могли взломать страницу с помощью различных фейковых конкурсов, розыгрышей и фишинговых сайтов или же при передаче данных третьим лицам, а также с помощью приложений, которые помогают увидеть посетителей страницы, если на них требуется вводить логин и пароль для авторизации.