Курирующий кибербезопасность конгрессмен случайно выложил пароль от своей почты

Пароль на бумажке Конгрессмен-республиканец из Алабамы Мо Брукс случайно поделился логином и паролем от учетной записи Gmail в Twitter, сообщает портал Mashable. Политик написал в своем аккаунте, что в суд был подан иск, в котором его обвинили в подстрекательстве к беспорядкам в Капитолии, произошедшим 6 января 2021 года. Чтобы доказать свою невиновность, Брукс опубликовал фото экрана ПК со списком законов, согласно которым обвинение неправомерно. При этом на изображении также можно было заметить записку с пин-кодом и логином от Gmail - они приклеены к компьютеру конгрессмена. Пост был опубликован в воскресенье и удален в понедельник. Вместо него автор выложил точно такой же, но с обрезанной запиской. По иронии судьбы, Брукс входит в подкомитет Пентагона
, курирующий кибербезопасность. Запутался в терминах В 2019 году нынешний президент США Джо Байден
перепутал сайт с телефоном. Во время предвыборных дебатов политик обратился к потенциальным избирателям, приглашая их на свой веб-сайт "JOE 30330". Как оказалось, 30330 является не сайтом, а мобильным номером, с которого осуществляется рассылка для тех, кого заинтересовала кампания Байдена. "Он не знает разницу между "перейти на сайт" и "отправить сообщение". Полагаю, его профиль в Snapchat — это катастрофа", — иронизировал над ситуацией пользователь Twitter @andyoaklee. Пользователь @grsn69 предположил, что "30330" — это не сайт и не номер телефона, а радиочастота. Другой юзер пошутил, что это может быть комбинация для запуска ядерных ракет. Неологизм от Трампа Предшественник Джо Байдена Дональд Трамп
также успел порадовать пользователей интернета. В 2017 году Трамп опубликовал свой знаменитый твит "Despite the constant negative press covfefe" ("Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе..."), оставив миллионы читателей в недоумении: что хотел сказать президент и что же такое covfefe? Социальную сеть захлестнула волна шуток, где пользователи пытались разобраться в значении загадочного слова. Одна из наиболее популярных версий, собравшая тысячу ретвитов, сводилась к тому, что Трамп пытался закончить твит, когда кто-то напал на него и вырвал телефон из руки. Пользователи до сих пор не пришли к единому мнению, что такое covfefe на самом деле. Кто-то предположил, что это должно было быть слово coverage (рус. "освещение"), так как Трамп снова был недоволен публикациями о себе в прессе. Злостный нарушитель В мае нынешнего года еще один американский политик попал в нелепую ситуацию из-за технологий. Член Сената от штата Огайо Эндрю Бреннер
участвовал в правительственной видеоконференции, на которой велось обсуждение закона, запрещающего вести онлайн-трансляции, снимать видео и участвовать в конференциях за рулем автомобиля. Однако в момент обсуждения сам Бреннер вел машину, поставив на фон картинку с видом комнаты. Однако, несмотря на данное ухищрение, можно было заметить, что политик был пристегнут ремнем безопасности, а в кадре за ним периодически мелькали здания и деревья. В свою защиту Бреннер сказал, что в ходе видеоконференции он якобы не отвлекался на экран смартфона и был сосредоточен на вождении, а большую часть обсуждения и вовсе простоял на парковке. Нецензурное вмешательство Но не только американские политики не дружат с технологиями. В марте нынешнего года министр культуры Крыма Арина Новосельская
начала ругаться матом во время видеоконференции, которая транслировалась в прямом эфире. Бранные слова она использовала во время выступления главы Крыма Сергея Аксенова
. "...Твою мать, поставили как обезьяне", — сказала она. Аксенов сделал Новосельской замечание и попросил вице-премьера Михаила Назарова
провести служебное расследование. Сама министр объяснила свое поведение проблемами с техникой и извинилась. "Извините, пожалуйста, коллеги, простите, пожалуйста. У меня машина отключилась", — сказала она.