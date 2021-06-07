На Роскомнадзор подали в суд из-за замедления Twitter

Российские пользователи Twitter подали иск к Роскомнадзору из-за замедления платформы. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Станислав Селезнев.

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"В Таганский районный суд Москвы поступил коллективный иск к Роскомнадзору в связи с замедлением Twitter. В суд обратились политики Илья Яшин и Евгений Доможиров, фоторедактор издания "Медуза"* (издание признано в России иностранным агентом) Евгений Фельдман, а также муниципальный депутат Москвы Вадим Коровин", - рассказал юрист, представляющий проект правозащитной организации "Агора".

Истцы заявляют, что никогда не публиковали нелегальный контент и не призывали к насилию и никак не связаны с владельцами аккаунтов, ответственных за размещение предположительно запрещенной информации в Twitter.

Заявители, юридическим представителем которых является Селезнев, считают, что вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа "представляет собой вмешательство в право... на свободное выражение своего мнения".

Авторы иска просят, чтобы суд обязал РКН убрать ограничения с Twitter а также исключить сервис "из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности" функционирования интернета.

10 марта Роскомнадзор начал замедление скорости работы Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства запрещенный контент, в том числе материалы с детской порнографией.

В мае сообщалось, что Роскомнадзор принял решение не блокировать Twitter, так как администрация сервиса сообщила о готовности сотрудничать и удалила значительную часть запрещенных материалов.