Google заплатит во Франции штраф в $220 млн евро

Google (NASDAQ:GOOGL) заплатит штраф в 220 млн евро ($268 млн) и изменит способ работы своего рекламного бизнеса по всему миру после урегулирования расследования во Франции , которое нанесло удар по его власти над онлайн-рекламой, пишет Yahoo (NASDAQ:AABA) Finance.

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Французский регулятор заявил в понедельник, что интернет-гигант использовал свое преимущество в продаже и покупке рекламы на сервисах DoubleClick for Publishers и DoubleClick Ad Exchange, где издатели продают рекламное пространство и показы страниц рекламодателям.

Это, в частности, нанесло ущерб издателю News Corp.

«Google воспользовался своей вертикальной интеграцией, чтобы исказить процесс», — заявила в понедельник на пресс-конференции в Париже Изабель де Сильва, возглавляющая антимонопольное агентство Франции.

Google автоматически рассчитывает и предлагает рекламное пространство и цены рекламодателям и издателям, когда пользователь нажимает на веб-страницу. Компания взяла на себя обязательство исправить ситуацию, чтобы ее сервис Google Ad Manager позволял беспрепятственно работать третьим лицам.

Де Силва сказал, что Google намерен применить некоторые из этих обязательств на мировом уровне.

В 2019 году Google уже заплатил штраф в $150 млн по решению французского антимонопольного органа. В ближайшие недели поисковая система также рискует получить штраф из-за подозрений в несоблюдении приказа, касающегося ее службы новостей.