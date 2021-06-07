США призвали РФ привлечь к ответственности хакеров

Привлечь к ответственности хакеров, якобы находящихся на её территории и совершающих атаки на американские компании призвал власти России
госсекретарь США Энтони Блинкен
. Об этом 7 июня политик заявил в интервью информационному порталу Axios.
Блинкен уточнил, что администрация Белого дома уже обсуждала с Россией хакерские атаки на ряд американских организаций с применением вируса-вымогателя. По мнению Блинкена, в России, скорее всего, есть преступные организации, которые занимаются этими атаками.
Госсекретарь США добавил, что каждая страна, с территории которой совершаются преступные вылазки против кого-либо, должна привлечь к ответственности нарушающую закон организацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецслужбы США в случае приказа из Белого дома могут провести наступательную кибератаку против хакеров из других стран, в том числе из России.