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США призвали власти России привлечь к ответственности хакеров

ИА Regnum
16 часов назад
Привлечь к ответственности хакеров, якобы находящихся на её территории и совершающих атаки на американские компании призвал власти России госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 7 июня политик заявил в интервью информационному порталу Axios.
США призвали РФ привлечь к ответственности хакеров
Фото: ТАССТАСС
Блинкен уточнил, что администрация Белого дома уже обсуждала с Россией хакерские атаки на ряд американских организаций с применением вируса-вымогателя. По мнению Блинкена, в России, скорее всего, есть преступные организации, которые занимаются этими атаками.
Госсекретарь США добавил, что каждая страна, с территории которой совершаются преступные вылазки против кого-либо, должна привлечь к ответственности нарушающую закон организацию.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецслужбы США в случае приказа из Белого дома могут провести наступательную кибератаку против хакеров из других стран, в том числе из России.
Интернет,Криминал,Энтони Блинкен,ИА REGNUM,Россия,Соединенные Штаты,
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