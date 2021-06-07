США призвали РФ привлечь к ответственности хакеров

Привлечь к ответственности хакеров, якобы находящихся на её территории и совершающих атаки на американские компании призвал власти России госсекретарь США Энтони Блинкен . Об этом 7 июня политик заявил в интервью информационному порталу Axios.

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Блинкен уточнил, что администрация Белого дома уже обсуждала с Россией хакерские атаки на ряд американских организаций с применением вируса-вымогателя. По мнению Блинкена, в России, скорее всего, есть преступные организации, которые занимаются этими атаками.

Госсекретарь США добавил, что каждая страна, с территории которой совершаются преступные вылазки против кого-либо, должна привлечь к ответственности нарушающую закон организацию.