Чиновников накажут за молчание о хакерских атаках

Государственные органы и компании, которые отвечают за работу критической IT-инфраструктуры, могут быть привлечены к ответственности, если вовремя не сообщат в ФСБ о попытках взлома компьютерных систем. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступают в силу 6 июня.

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Критическая IT-инфраструктура — это цифровые и автоматизированные системы, которые обеспечивают работу государственных органов и предприятий в сфере промышленности, энергетики, связи, финансов, науки, транспорта и здравоохранения. Как очевидно, хакерская атака на такие структуры может повлечь серьёзные сбои в жизни города, региона или целой страны.

Штрафы могут последовать за нарушение не только порядка информирования ФСБ о компьютерных инцидентах, но также правил реагирования на них и ликвидации последствий. За это должностные лица могут заплатить 10-50 тысяч рублей, а юридические — 100-500 тысяч.

Аналогичные санкции последуют, если компании и учреждения не сообщат об инциденте в Государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Наказывать за это решили потому, что предприятия вообще игнорируют эту систему. Так, в 2019 году эксперты Национального координационного центра по кибератакам выявили 120 инцидентов, но в ГосСОПКА не поступило ни одного сообщения, отмечало Правительство в пояснительной записке к законопроекту.

По закону, владельцы такой IT-инфраструктуры должны предупреждать своих коллег о попытках взлома, дабы те успели защититься от вероятной атаки. Но некоторые игнорируют это требование. Теперь за это им могут выписать штрафы: должностным лицам — 20-50 тысяч рублей, юридическим — 100-500 тысяч.