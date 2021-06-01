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Безопасный интернет к празднику 1 июня

Сергей Василенок
3 часа назад
SafeList’ы с фильмами и музыкой, которые защищают детей от взрослого контента
Безопасный интернет к празднику 1 июня
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Медиахолдинг Rambler&Co специально к Международному дню защиты детей совместно с другими компаниями из индустрии развлечений Сбера запустил кросс-платформенный спецпроект – «SafeList’ы безопасного контента».
В современном мире дети всё больше времени проводят в интернете. Как показало недавнее исследование Rambler&Co, более 70% россиян интересуются, какой контент их дети потребляют в сети. В помощь им холдинг составил безопасные списки качественного контента, который родители и дети могут выбрать как для раздельного, так и для совместного времяпрепровождения.
На стриминговом сервисе СберЗвук собран SafeList для подростков с современной музыкой без ненормативной лексики и запрещенных для детей тем, но при этом отвечающий их вкусам. Плейлист смело можно включать при родителях, и никто не будет чувствовать себя при этом неловко. В список вошли треки таких популярных исполнителей, как Slava Marlow, NILETTO, The Weekend, Imagine Dragons и других. Также в аудиосервисе СберЗвуке существует специальный режим, который исключает из воспроизведения контент 18+.
В онлайн-кинотеатре Okko SafeList от Rambler&Co объединил фильмы и мультики, которые интересны детям, но не оставят равнодушными и их родителей. Это хиты Pixar – «Вверх», «Вперёд», классические «Алладин» и «Мулан» с их современными экранизациями, культовый сериал «Гравити Фолз», российская новинка «Пальма» и другие.
Издание для родителей Letidor.ru и анимационная студия «Союзмультфильм» подготовили SafeList для самых маленьких с цитатами персонажей мультфильмов. Внутри добрые советы о том, как вести себя в спорах с недоброжелателями или хейтерами и с достоинством решать личные конфликты. Например, дядя Фёдор из «Простоквашино» советует: «Провокаторов «кормить» нельзя. Чем больше ты с ними говоришь, тем тебе же хуже». Главная героиня мультика «Зебра в клеточку» напоминает: «Нам всем может нравиться разное, но это не мешает нам дружить и помогать друг другу»!
Safe-листы Rambler&Co помогут родителям более ответственно выбирать контент для детей, а подросткам – научиться самим ориентироваться в многообразии медиа и находить качественную музыку и фильмы.
Интернет,Рамблер,Letidor.ru,
18+
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