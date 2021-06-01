Безопасный интернет к празднику 1 июня

В современном мире дети всё больше времени проводят в интернете. Как показало недавнее исследование Rambler&Co, более 70% россиян интересуются, какой контент их дети потребляют в сети. В помощь им холдинг составил безопасные списки качественного контента, который родители и дети могут выбрать как для раздельного, так и для совместного времяпрепровождения.