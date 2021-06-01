Безопасный интернет к празднику 1 июня

На стриминговом сервисе СберЗву
к собран
SafeList для подростков с современной музыкой без ненормативной лексики и запрещенных для детей тем, но при этом отвечающий их вкусам. Плейлист смело можно включать при родителях, и никто не будет чувствовать себя при этом неловко. В список вошли треки таких популярных исполнителей, как Slava Marlow, NILETTO, The Weekend, Imagine Dragons и других. Также в аудиосервисе СберЗвуке существует специальный режим, который исключает из воспроизведения контент 18+.